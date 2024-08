Tragedia: Fuerte viento levanta un castillo inflable, niño de 5 años muere

Staff Ed.-

Durante un juego de béisbol en Maryland, fuertes ráfagas de viento levantaron un castillo inflable lleno de niños, resultando en la trágica muerte de un niño de 5 años y heridas a otro niño.

El incidente ocurrió en el estadio Regency Furniture mientras jugaban los Southern Maryland Blue Crabs el 2 de agosto.

La víctima cayó desde unos seis metros de altura y fue llevada al hospital, donde fue declarada muerta horas más tarde.

Los menores cayeron al suelo antes que el castillo inflable, y fueron socorridos por paramédicos presentes en el estadio y asistentes al partido.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia y espectadores ayudó a atender a los niños heridos de inmediato.

Aunque otro niño sufrió heridas, su vida no corrió peligro.

A five-year-old boy has died and another was injured when a jumping castle they were inside went airborne during a baseball game in Maryland, USA.

The castle flew onto the playing field at Regency Furniture Stadium as the Southern Maryland Blue Crabs baseball team was playing.… pic.twitter.com/qlPlfOcH11

— 9News Australia (@9NewsAUS) August 4, 2024