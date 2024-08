Respalda INAI el 90% de resoluciones del Itait

Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Solo el 10 por ciento de las resoluciones del 2023 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Tamaulipas (ITAIT) fueron revertidas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), afirmó Dulce Rocha Sobrevilla.

La comisionada del ITAIT dijo que esto significa que el 90 por ciento recibieron el respaldo del órgano nacional.

Sostuvo que de 214 asuntos resueltos por el Instituto con sanciones, sólo 22 fueron revertidas, sin embargo no se trata de negativas definitivas, sino que se amplió el plazo para que quienes no quedaron satisfechos con lo aprobado por el Instituto.

Rocha Sobrevilla expuso que se trata de ciudadanos que solicitaron información del Congreso del Estado, del Tribunal Electoral de Tamaulipas, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Poder Judicial del Estado, entre otros.

Refirió que en el 2023, una estadística del INAI del 2023 señaló al órgano garante de la transparencia de Tamaulipas como el que tuvo mayores recursos de inconformidad “pero eso no quiere decir que el Instituto que no sea transparente o que no entregue información, son recursos de los ciudadanos que no estuvieron de acuerdo con la respuesta”.

Añadió “hablan de 214 recursos de los cuales en primera instancia el ITAIT desecho 37; nos quedan 177 recursos de conformidad de los cuales solamente 22 recursos nos revirtió, los demás nos dieron de razón”.

La comisionada del INAI dijo que en lo que se refiere a los primeros seis meses del 2024, el ITAIT ha recibido 12 recursos de inconformidad, de los cuales ya se desechó uno, se revirtieron 3, y quedan ocho recursos pendientes de resolución.