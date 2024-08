Aumenta 70% gatos en situación de calle

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.-

En los últimos tres años, la proliferación de gatos en condición de calle aumentó 70 por ciento en la Capital de Tamaulipas. De éstos, el 40 por ciento mueren por envenenamiento, abandono y diversas enfermedades.

La fundadora del Refugio “Santa Rosa de Lima”, Santa Prisciliana Rodríguez, refirió que otro problema que enfrentan estos animales es el de los sacrificios por santería, en especial los de color negro, que son utilizados por chamanes para rituales.

Aseguró que el gato es uno de los animales domésticos que la gente menos cuida y protege, por el simple hecho de la supervivencia de su naturaleza y la habilidad para sobrevivir.

“Los animalitos como ellos también necesitan ayuda, y uno de los principales problemas a los que se enfrentan es que la gente les avienta piedras y agua caliente cuando se aparean”.

“O también les ponen veneno por los ruidos que hacen en la noche, si hubiera un poco de empatía de los humanos hacia estos animales yo creo que sería diferente”.

Detalló que una gata se aparea entre dos y tres veces al año y tiene entre cinco y ocho gatos. Los recién nacidos que crecen en la calle, más tarde se convierten en animales ferales, es decir, que desarrollan conductas de evasión hacia el ser humano.

“En ocasiones son gatas que tienen dueño, pero es gente que los deja salir a la calle, la gata va y tiene su gato por otro lado y estos gatos crecen sin ver a un humano y se hacen ferales, ese es uno de los problemas que existen con ellos”.

EL PROBLEMA VA EN AUMENTO

En los últimos tres años, el problema de gatos callejeros aumentó un 70 por ciento y se registran manadas de entre 15 y 20 gatos por calle.

“Se reproducen muy fácil y sin control porque la gente no está acostumbrada a esterilizar a los gatos, de hecho, entre nosotros mismas como activistas, casi siempre es esterilizar perros”.

“Casi nadie voltea a ver a los gatos y deberíamos de empezar a hacer campañas para gatos, por eso, tendremos una nosotros por ser el día Internacional del Gato, que esperamos que ayude a mitigar el problema”.

Actualmente no hay campañas de esterilizaciones gratuitas, solo las que manejan los colectivos, que son a bajo costo, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a MascoTienda en colonia Rincón de las Montañas número 2116.

“A los gatos no los esterilizan por la creencia de que son animales salvajes, y que sabe valerse por sí mismos, la mayoría de los gatos que existen en Ciudad Victoria son gatos ferales y no se permiten atrapar, es muy difícil”.

URGEN PROGRAMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Es necesario, dijo, implementar un programa para poder atrapar y esterilizar a los gatos que, en su mayoría, reiteró, son ferales y se complica el proceso, por su condición de autodefensa y astucia.

“Hace como un mes me contactó una persona que quería esterilizar 20 gatos que había en su casa, que no eran de ella eran de la calle, pero no podía atraparlos, y ya la contacté con el médico para que se organizaran y ahí mismo se hiciera el proceso”.

Del total de nuevas crías, aproximadamente un 40 por ciento mueren por atropellamiento, envenenados, abandono, en sacrificio y diversas enfermedades.

En la actualidad, las ideologías en torno a los gatos negros son diversas, por lo que una gran cantidad son utilizados para rituales de santería y sacrificios en fechas como fin de año y Halloween.

“Incluso todavía hay gente que busca mucho los gatos negros para sacrificios, para los rituales de fin de año, de Halloween, para todo este tipo de cosas, para las santerías y gente que se dedica hacer eso buscan mucho a los gatos”.

EL EXHORTO

Ante esta situación, exhortó a activistas y población en general a no dar en adopción a gatos negros, en estas fechas y sobre todo a personas que ofrecen importantes cantidades de dinero y apoyos como croquetas y esterilizaciones.

“Los buscan mucho a los gatos negros, de hecho, yo dejo de dar en adopción a gatos empezando el mes de septiembre, suspendo las adopciones de gatos negros, soy muy cuidadosa con ese tema”.

“Ya nos ha pasado que publicamos gatos en adopción y son negros y te llueven infinidad de mensajes de gente que revisa su perfil y tiene todo que ver con hechicería, o rituales y cosas así”.

DÍA INTERNACIONAL DEL GATO

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales, como les contaremos en este artículo. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año.

El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Socks (Calcetines). Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

Desde 1993 este gato vivió en la Casablanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa.

Desafortunadamente a Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009.

Al morir Socks, el 20 de febrero se celebra cada año el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.