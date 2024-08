Comapas ‘ahogadas’ en deudas

Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.-

Las Comapas, como las juntas de agua y drenaje operadas por algunos ayuntamientos, están sumamente endeudadas, de tal forma que por sí solas es imposible que lleguen a pagar lo que deben, estableció Raúl Quiroga Álvarez.

El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos consideró que por ello urge generar una política pública estatal, respetando a las autoridades municipales, pero implementando un trabajo coordinado y conjunto, dirigido por el Gobierno del Estado.

“Podemos concluir que es muy importante generar una política de estado, enfocada ante todo a uniformar criterios, toda vez que desde hace tiempo cada quien hace lo que puede y como se le viene a la cabeza los temas, al interior de los organismos operadores”, señaló.

“La idea no es quítate tú para ponerme yo, la idea es que finalmente sea una sola entidad gubernamental normativa, toda vez que la operación no la podemos tener desde la Secretaría, pero sí el estar viendo que las cosas se lleven a cabo como deben ser y no que cada alcalde haga lo que considere que puede hacer o deba hacer”, explicó Quiroga Álvarez.

Con la iniciativa, lo que se pretende es uniformar criterios, tener los mismos rubros de evaluación, de tal manera que exista una sistematización, un orden en las cosas que se llevan a cabo, insistió.