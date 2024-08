Claudia Sheinbaum se prepara para recibir la constancia de mayoría

Claudia Sheinbaum celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informara la fecha en que recibirá la constancia como presidenta electa de México, comprometiéndose a no defraudar a quienes la eligieron.

El mensaje de Sheinbaum

Mediante un video publicado en redes sociales, aseguró que “no voy a defraudar” en el cargo que le fue conferido, recordó, a través de más del 30 por ciento de votos.

“El pueblo de México claramente dio un mandato, que continúe la Cuarta Transformación de la Vida Pública iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó.

El @TEPJF_informa, informó el día de ayer que el 15 de agosto recibo la constancia de Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2024-2030. Aquí les informo. pic.twitter.com/wth5bMvJud — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 6, 2024



«Este 15 de agosto recibo esta constancia y como siempre, mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México», aseguró.

También informó que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, dio a conocer que el 15 de agosto se le entregará la constancia.

«El día de ayer, la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada, ya, formalmente la constancia, el reconocimiento como Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos”.

☀️ También puede interesarte: Samuel García asegura que proyecto de Tesla en Nuevo León “se va a dar”

«Y el primero de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer Presidenta de México para el periodo 2024-2030, Presidenta constitucional», informó.

El 2 de junio, la entonces candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo casi 36 millones de votos, cerca del 60 por ciento de las preferencias totales.