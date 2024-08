Tiene Tamaulipas desabasto de medicamentos contra covid

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.-

El medicamento Paxlovid, que fue autorizado para su comercialización en el país y que está indicado para pacientes con mayor riesgo de progresión a covid-19 grave, no está disponible en unidades médicas ni en el mercado local debido a que fue acaparado, reveló Vicente Joel Hernández Navarro.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) precisó que si bien es un fármaco que evita que se presenten complicaciones y hospitalizaciones, las mejores armas contra esta enfermedad siguen siendo la vacuna y la prevención.

“Recientemente fue autorizado para su venta al público el medicamento Paxlovid, pero está muy difícil encontrarlo, no hay en el mercado ni en instituciones, lo acapararon”, expuso.

El funcionario explicó que este producto es efectivo, sobre todo si se utiliza en los primeros días cuando no ha habido complicaciones, del cual el paciente se toma tres pastillas por la mañana y tres por la tarde hasta por cinco días.

En ese contexto, Hernández Navarro comentó que la cifra de defunciones por complicaciones por covid-19 se elevó a once, de los cuales uno no se había vacunado, dos no tenían comorbilidades, mientras que los restantes ocho tenían enfermedades concomitantes.

El acumulado es de 74 casos confirmados, y aseguró que esto no significa un repunte.