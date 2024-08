Victorenses se niegan a la descacharrización, dice Salud

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Pese al marcado incremento de casos de dengue en esta ciudad capital, hay «bastante resistencia» por parte de personas que se niegan a permitir el acceso a sus domicilios al personal que realiza labores de abatización y descacharrización, reveló la titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno Zelenney Guadalupe Rodríguez Mendoza.

“Sí nos hemos encontrado lugares con bastante resistencia en los cuales no nos permiten la entrada, no permiten a veces por un poquito de temor o simplemente no quieren que veamos lo que tienen de pronto ahí acumulado”, señaló.

Campaña de fumigación y descacharrización

Entrevistada mientras se llevaba a cabo una campaña de abatización, fumigación y descacharrización en las colonias Gutiérrez de Lara, Bertha del Avellano y Unidad Modelo, la titular de la jurisdicción Sanitaria Número Uno dijo que en esos casos, que mencionó se dan por igual en cualquier parte de la Ciudad, el personal de la Secretaría de Salud regresa a esos domicilios para buscar que se les permita el acceso para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

“Es en todos los lugares, así que podemos encontrarnos en el centro de la ciudad o muy alejados, a veces pensamos que van a llegar y nos van a regañar o nos van decir algo por las cosas que tenemos y no es así”, refirió.

“Tratamos de insistir, si no se quiere regresamos posteriormente ya sea en la tarde o se vuelve a programar a la siguiente semana”, añadió.

Cabe señalar que la titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno refirió que en esta ciudad capital se contabilizan 35 casos de dengue, que aún cuando no son del tipo grave, los casos van en aumento, por lo que además de los trabajos de abatización, descacharrización y fumigación tambien hay recomendaciones a la ciudadanía.

“La idea aquí es apoyarlos para ayudarlos a sacar en los casos que tengan algo de cacharros, o avisarles cuándo, y aparte informarles un poquito más acerca de cómo se deben de cuidar acerca de”, mencionó.