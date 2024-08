Afinan detalles de cápsula del tiempo

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Será hasta finales del presente mes cuando los altamirenses tengan una fecha límite para entregar sus cartas a sus seres queridos para depositarlas en la cápsula del tiempo a resguardarlas en los próximos 25 años en su sede especial ubicada en la plaza Constitución.

Adrián Olvera Tavera, promotor histórico y cultural en el municipio de Altamira y actualmente Segundo Regidor del Ayuntamiento 2021-2024, informó lo anterior e indicó que se ha decidido posponer un tiempo más el cierre de la cápsula del tiempo.

El organizador de la recepción de cartas para la cápsula del tiempo informó que la finalidad de posponer la fecha es que estudiantes y maestros de escuelas públicas y privadas participen en este inicio del nuevo ciclo escolar 2024-2025.

“Vamos a esperar a que inicie este nuevo ciclo escolar lectivo, ahora ya está participando los de las escuelas preparatorias particulares que entraron este cinco de agosto y bueno la finalidad es que más y más altamirenses participen en esta convocatoria pública”, agregó Olvera Tavera.

En esta recepción de miles de cartas se conocen un sin fin de historias entre ellas las de la casa Carolina Cervantes quienes deja cartas a su hija de cuatro años de edad para cuando se abra en el 2049 ella tendrá 29 años de edad.

“Vengo a dejar cartas a mi hija y a otros familiares para que sean resguardadas en esta cápsula del tiempo, a mí me dejaron cartas mis papás hace 25 años cuando yo era una niña y ahora en este dos de mayo me tocó leer lo que me escribieron y sentí algo muy bonito por eso ahora continuo con esa historia”, agregó la entrevistada.