Ojo con fraude a aspirantes a especialidades médicas

José del Carmen Perales Rodríguez

La cercanía de la fecha para la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm), desató una embestida por parte de defraudadores cibernéticos que a través de páginas web, cuentas de redes sociales, mensajes de SMS, llamadas telefónicas o cualquier otra vía, ofrecen las respuestas a dicho ejercicio.

De acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría de Salud federal, las publicaciones intentan ganchar a personas interesadas en realizar el examen, advirtiendo que es absolutamente fraudulenta la información, en la cual incluso se garantiza la obtención de una plaza para estudiar especialidad al margen de toda legalidad.

Advierte que de forma engañosa y empleando distintas formas de comunicación, los defraudadores también “ofrecen” al aspirante la sede de su preferencia para la presentación del examen o la obtención de una beca por un monto superior a lo establecido en la ley.

El modus operandi de estos delincuentes incluye la solicitud de un depósito, por lo que se exhorta a las personas aspirantes a no ser parte de un fraude y no exponerse a perder su dinero, ya que, una vez que se les paga, los defraudadores desaparecen.

En ese sentido precisa a los aspirantes que los mecanismos de validación y los candados de seguridad del Enarm son inviolables, por lo que los formatos y la documentación falsos se detectan de inmediato, lo que resulta en sanciones para quienes participen en ese delito.

Asimismo subrayó que las plazas no están en venta, no hay procesos especiales ni extraordinarios para aprobar el Enarm, y mucho menos existe el pase directo para obtener una plaza, ya que la única manera de estudiar una especialidad médica es presentar y aprobar el examen.

Para concluir la dependencia dio a conocer que este año, el Enarm se aplicará del 24 al 26 de septiembre en seis sedes, dos ubicadas en Puebla, Puebla; dos en León, Guanajuato; una en Morelia, Michoacán, y una en Querétaro, Querétaro.