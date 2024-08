Pide obispo que seguridad y agua sean temas prioritarios

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Cd. Victoria, Tam.- A menos de dos meses de que inicien las nuevas administraciones municipales en el sur de Tamaulipas; la iglesia católica está solicitando que la seguridad pública esté entre los principales temas de las agendas de los gobiernos y que se tenga prioridad en las estrategias de los ayuntamientos que iniciarán a partir de octubre.

En base al reporte que da la diócesis durante lo que va del año no se han tenido incidentes de vandalismo o robo en las poco más de 160 parroquias que la conforman, sin embargo, se mantienen con diversos protocolos para prevenir estas situaciones.

Nuevas administraciones deben de trabajar en conjunto

El Obispo de la Diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano, expresó que «aunque la situación no representa una alarma, la preocupación son los signos que tenemos en nuestra ciudad de algunas cosas que han estado sucediendo, que nos preocupan. No es cuestión de al alarmarse, pero empezarse a preocupar que esto no trascienda».

Monseñor Álvarez Cano expresó que la iglesia católica al igual que la ciudadanía, pide a las autoridades mayores presupuestos para seguridad para que no se ahuyenten las inversiones, «lo que más pedimos como iglesia y esto ha sido un señalamiento constante es la seguridad, no hemos quitado el dedo del renglón, vamos a estar insistiendo sobre este aspecto».

Además de la vigilancia para la tranquilidad de la población del sur de Tamaulipas; el Obispo, Álvarez Cano expresó que se requiere que se concrete la infraestructura necesaria para prevenir una nueva crisis hídrica en la zona.

Pues se debe se tener un trabajo conjunto sobre la cuestión del suministro del agua, al ser un elemento que repercute en muchos aspectos de la vida de la gente, sobre todo en lo que se refiere a salud, por lo que debe tenerse muy en cuenta en la agenda de los nuevos gobiernos.