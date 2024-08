Alan Cleland se corona campeón del US Open de Surf

Alan Cleland, el mexicano que compitió en la categoría Surf de los Juegos Olímpicos en París, se convirtió en el ganador del US Open of Surfing en Huntington Beach, California.

A través de la página del US Open, se dio a conocer que se trata del primer mexicano en lograr esta hazaña. Ahora, Alan está en la cima de la lista Challenger Series Rank, donde buscará convertirse en el mejor surfista del mundo.

And on the BUZZER!! A huge congrats to #AlanCleland, winner of the 2024 @Lexus #USOpenOfSurfing. 🏆@pacificobeer pic.twitter.com/ChgZeS1kLZ

— World Surf League (@wsl) August 11, 2024