Celebrarán diez años con una caravana de croquetas; invita Animalistas del Sol a donadores

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Una de las asociaciones defensoras de animales con más presencia en esta Capital está próxima a cumplir su décimo aniversario y prepara un evento como suele ser en este tipo de actividades altruistas: convocando a hacer donativos a favor de los “lomitos” que tienen albergados.

“¡Únete a celebrar con nosotros nuestro décimo aniversario con una Caravana de Croquetas! Como queremos celebrar en grande hemos invitado al Gatuario, para que forme parte de la fiesta y puedan juntar alimento para los gatitos que alberga”.

De esta manera Animalistas del Sol invita a la sociedad a unirse a esta caravana que, como se aprecia en la convocatoria, se hará extensiva a otra especie que también padece del abandono, como son los gatos; el evento se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre.

La cita es en el albergue de la asociación civil victorense, en la colonia Pedro Sosa, y se estarán recibiendo los donativos desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de acuerdo a la información hecha llegar a El Diario MX para mayor difusión.

Asimismo, las activistas defensoras de las mascotas maltratadas o en abandono informan sobre otras formas de participar, como puede ser haciendo un donativo directo a la cuenta oficial de Animalistas Del Sol, indicando como concepto “croqueton”; la cuenta es la 5579-0890-0329-7077, de Santander.

También invitan a pasar directo o depositarles a los proveedores de la asociación, con donativos desde 20 pesos hasta 50, o bien un bulto completo; las empresas aliadas son: Alimentos y Forrajes El Granero, ubicado en el Cuatro y Cinco Juárez zona centro (tarjeta Bancomer para donativos) y Sr. Kanino, en el 14 y 15 Carrera.

Así que ya lo sabes, si eres de aquellas personas que desean ayudar a que las mascotas abandonadas o maltratadas tengan una nueva oportunidad de vida, pero no puedes adoptarlas, sí está en tus manos unirte y apoyar a Animalistas del Sol, y no nada más en su décimo aniversario porque su labor es permanente.