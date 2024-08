New York City remonta y elimina a Tigres de la Leagues Cup 2024

Los Tigres de la UANL se sumaron a la lista de equipos eliminados de la Leagues Cup 2024, tras perder su ventaja y terminar cayendo por 2-1 frente al New York City en los Octavos de Final del certamen binacional que se está disputando en Estados Unidos.

El conjunto de la MLS comenzó de mejor manera el encuentro, generando un par de ocasiones de peligro, mismas que fueron resueltas de gran manera por el guardameta de los felinos, Nahuel Guzmán, evitando la caída de su arco y conservando el marcador igualado.

Incluso la situación mejoró para los regiomontanos, quienes consiguieron romper el cero a los 18 minutos del cotejo, cuando Rafael Carioca asistió a Guido Pizarro para que el veterano mediocampista del equipo dirigido por Veljko Paunovic pusiera el 1-0 en la pizarra.

Pero la respuesta del New York City no tardó en llegar, ya que, apenas dos minutos después de verse abajo en el mercador, Alonso Martínez asistió a Maximiliano Moralez, quien no perdonó y superó a Nahuel Guzmán para poner el 1-1 que devolvía todo a la normalidad en la Red Bull Arena de Nueva York, llegando al descanso con ese mismo resultado.

Ya en la parte complementaria, Tigres fue quien comenzó teniendo las mejores ocasiones, pero Sebastián Córdova y André-Pierre Gignac no lograron acertar de cara a la portería, por lo que los regiomontanos terminarían lamentando más adelantes esas fallas.

A los 65 minutos, la escuadra del New York City sentenció el encuentro, después de que Maxi Moralez encontrara a Santiago Rodríguez, quien se encargó de convertir el 2-1 definitivo, mismo que Tigres ya no fue capaz de remontar y terminó siendo eliminado de la Leagues Cup 2024 en los Octavos de Final del certamen.