Ana Guevara responde a críticas sobre su gestión en la Conade

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, respondió a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión al frente de la Conade, tras concluir los Juegos Olímpicos de París 2024.

Responde a criticas

En conferencia de prensa, Guevara envió un mensaje a quienes la han criticado por desvíos de recursos durante su administración en la Conade.

“Quisiera concluir diciéndoles que hemos afrontado todas las batallas, estoy totalmente satisfecha del papel desempeño por nuestro país en los JJ.OO. Estoy agradecida con todos los integrantes que componen esta administración de la Conade, haciendo de cada momento de nuestro día a día diferentes hitos, que nos han ido marcando”, expuso.

“Mi parte competitiva no finaliza. Entre más me ching*n, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo y cuando pasó en el 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia fue todo lo contrario, porque insisto, sigue siendo una mentira, y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen y no lo han traído”, apuntó.

Afirma que no hay investigación en su contra

La titular de la Conade aseveró que no hay ninguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de la Función Pública por corrupción

“No existe ninguna averiguación en la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto en la Función Pública”, afirmó.

“Por lo tanto la respuesta a la pregunta a muchos de esos colegas de por qué no damos ninguna postura, porque no podemos validar lo que es una mentira, y si es mentira se va a quedar en una mentira. Que el tiempo se encargue de contestárselos”, agregó.

Sobre la cosecha de medallas por parte de la delegación mexicana en París 2024, tres de plata y dos de bronce, Guevara apuntó que fue “una cosecha honorable”, aunque quedaron pendientes.

“No es la expectativa que teníamos, se quedaron muchos metales pendientes, hay resultados que no nos agradan, que no nos convencen”, declaró.