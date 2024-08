Chocan dos aviones militares en Francia; piloto desaparece

Dos aviones militares franceses Rafale colisionaron en el aire al este de Francia, dejando al menos un piloto desaparecido junto con un posible pasajero. El segundo piloto sobrevivió al incidente, según funcionarios franceses.

“Se ha encontrado a uno de los pilotos, está sano y salvo. Las investigaciones siguen en curso”, dijo el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu.

Two Rafale fighter jets collide and crash in Meurthe et Moselle in France. One of the pilots was found safe. The search continues. pic.twitter.com/Wwcch7YgQT

— MP (@Mp220Mp) August 14, 2024