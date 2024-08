Maluma denuncia que le robaron su celular en Medellín

A través de redes sociales, Maluma denunció el robo de su celular el pasado fin de semana mientras se encontraba en un evento de su ciudad natal, Medellín.

Molesto, el cantante de reguetón dio detalles del robo, lo cual aprovechó para mandar un mensaje a los ladrones.

Envía mensaje a los ladrones

A través de sus historias en Instagram, el intérprete de “Felices los 4” relató que el incidente ocurrió el pasado fin de semana en la Expo Internacional Equina de la Feria de las Flores en Rionegro, Medellín, donde estuvo acompañado de las personas parte del criadero “Dos Aguas” justo antes de que alguien le robara su celular.

A través de sus Instagram stories, Maluma cuenta que este fin de semana le robaron su celular en Medellín. pic.twitter.com/VxdHt9zT1g — Maluma Access (@MalumaAccess) August 14, 2024



“A la salida me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí y dije ‘bueno, ya, lo que fue, fue’ (…) Qué les parece esa gono**** de historia”, dijo el cantante colombiano, detallando que recuperó sus redes sociales, pero no su cuenta de iCloud y WhatsApp debido a que las contraseñas están cambiadas.

El cantante también aprovechó el momento y en su cuenta de Instagram envió un mensaje a los ladrones, de quienes también se burló, asegurando que su celular está bloqueado.

“Si los ladrones que me robaron están viendo esto, no se pueden dedicar a ratear, a robar, ¿para qué? Qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentirse bien con ustedes mismos, pero, ¿robar?”, dijo el cantante visiblemente molesto.