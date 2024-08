Exige diputado renuncia de Danés

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

“Por decencia, el magistrado electoral, Edgar Danés Rojas, debe renunciar”, afirmó el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Félix Fernando García Aguiar.

Consideró que la gravedad de las acusaciones de índole sexual contra el juzgador electoral, lo hacen insostenible en el cargo, por lo que es mejor que deje la magistratura para que se dedique a defenderse.

Dijo que la integridad del también presidente del Tribunal Electoral del Estado (Trieltam), está en entredicho porque no ha sabido responder a los señalamientos de presunto acoso sexual.

Reconoció que, igual que los demás magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Danés Rojas cuenta con fuero constitucional, sin embargo lo exhortó a que por decencia renuncie a su puesto.

«Lo principal que quiero destacar es el silencio que se ha guardado, porque lo principal cuando uno es señalado es defenderse y cuando se guarda silencio pues consientes las acusaciones tan graves», dijo.

Y añadió: «considero que por falta de moralidad deberías abstenerse de seguir realizando esas conductas, porque sabemos de acusaciones tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal».

Insistió en que el trabajo de Danés Rojas ha sido puesto en duda y es sumamente cuestionado, por lo que debería de optar por una renuncia definitiva y enfrentar los pendientes que tenga frente a la justicia.

El pasado jueves, un grupo de personas, se manifestó en el Trieltam en contra del magistrado presidente a quien señalaron de tener denuncias por acoso sexual en contra de una extrabajadora de ese lugar.

La defensora de la víctima, acusó que las autoridades tienen archivada la carpeta de investigación.

“No ha pasado nada, no se ha movido nada, no se le ha citado al señor, hay hasta una menor de edad involucrada en estas denuncias, entonces solicitamos la intervención del gobierno, de los diputados para que pueda existir justicia”, expresó la abogada.

Consideró que existe protección oficial hacia Danés Rojas.