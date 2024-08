Vuelos y trenes cancelados en Japón por alerta de tifón ‘Ampil’

Agencias.- En alerta meteorológica se encuentran este viernes, Tokio y otras regiones centrales de la costa nipona del Pacífico por el avance del poderoso tifón ‘Ampil’, que está dejando fuertes vientos y lluvias torrenciales, provocando al menos tres heridos leves, y que ha causado la cancelación de numerosos vuelos domésticos y trenes.

‘Ampil’ es el séptimo tifón de la temporada en el Pacífico y de categoría “muy fuerte”, avanzaba en dirección norte-noroeste sobre las 19:00 h local por el Pacífico a unos 15 kilómetros por hora, a unos 110 kilómetros en paralelo al sureste de la ciudad de Katsuura, en la prefectura de Chiba, colindante con Tokio, según la Agencia Meteorológica nipona (JMA).

La región central de Kanto, que incluye a la capital y a Chiba, y otras zonas de la costa nipona oriental se encuentran bajo alerta meteorológica debido al riesgo de fuertes lluvias, desplazamientos de tierra, marejada y ráfagas de vientos huracanados, pese a que la tormenta de viento fue escorándose hacia el este progresivamente y no está previsto ya que toque tierra.

🚨🇯🇵 #Typhoon Alert: Japan Braces for Typhoon Ampil#ampil | #TyphoonAmpil

Typhoon Ampil Approaches Tokyo, Disrupts Travel

. Date: August 16, 2024

. Location: #Japan, Tokyo, and surrounding areas

. Incident: Typhoon Ampil, categorized as "very strong," approaches #Tokyo

.… pic.twitter.com/dFZUeotFDI

— Weather monitor (@Weathermonitors) August 16, 2024