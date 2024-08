Réplicas y erupción volcánica tras terremoto en Rusia

Staff Ed.-

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la península rusa de Kamchatka la mañana del domingo 18 de agosto.

Según el Servicio Geodésico de la Academia de Ciencias de Rusia, la intensidad en la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski fue de 6.

Tras el sismo, muchos habitantes de la región evacuaron sus hogares, según reportó la agencia rusa TASS.

El gobernador Vladímir Sólodov informó en Telegram que se registraron réplicas, pero los científicos consideran baja la probabilidad de un nuevo temblor fuerte.

Epic Volcano Eruption in Kamchatka After Massive Earthquake

The Shiveluch volcano erupted twice either side of a M7.2 quake off Russia's Far East coastline.

📹 Viktor Frolov, Volcanology & Seismology Institute, Far Eastern Branch (Russian Academy of Sciences) pic.twitter.com/CIwCxoJoKZ

— RT_India (@RT_India_news) August 18, 2024