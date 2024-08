Pasa el Itace su cuenta pública 2022

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La cuenta pública de lo que comprende el último trimestre del ejercicio fiscal 2022, es decir, octubre, noviembre y diciembre, no registró irregularidad alguna en la aplicación de los recursos públicos, destacó Claudia Anaya Alvarado.

La directora del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace), explicó que todo si bien se hicieron algunas observaciones en el gasto público, sobre presuntas irregularidades, todas ellas se solventaron en tiempo y forma, comprobando la correcta aplicación del recurso.

Y si bien hubo cuestiones relacionadas con el personal que se marcaron como observaciones en su momento, explicó que se trata de personas que, si bien no cumplían con el perfil de licenciatura, finalmente con dos de ellas se llegó a un acuerdo.

Comentó que la semana pasada, junto con la titular de la Contraloría del Estado Norma Angélica Pedraza Melo, sostuvieron una reunión con personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sirvió para despejar dudas y hacer aclaraciones en torno al último trimestre del 2022.

“Todo está en regla, a nosotros nos compete el último trimestre del 2022, que es cuando llegamos a la dirección del Itace, y todo se comprobó, las observaciones que se hicieron se cumplieron y finalmente no hubo irregularidades, todo el recurso se aplicó conforme a lo programado”, aseguró.

En el caso de las personas que no cumplían con el perfil para desempeñar el cargo en el Instituto, Anaya Alvarado recordó que el Itace inició sus actividades como una escuela de oficios, que desde sus principios no se pedía licenciatura para impartir materia en lo particular.

“Son tres maestros, con dos de ellos ya hubo arreglo, uno de ellos ingresó al Itace en 1984 y otro más en 1989, se dialogó con ellos y todo está en orden”, aseguró.

Reveló que las cuentas públicas del ejercicio 2023 y 2024, corresponderá a su administración y en su momento serán llevadas al pleno del Congreso local para su análisis y eventual aprobación.

Lo anterior, luego de que el último trimestre de la cuenta pública del 2022, presentara algunas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.