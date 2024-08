Fiscalía pudo no citar a nadie por entrega de notarías

Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado pidió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), dar a conocer los nombres de las personas, a las que supuestamente citó, al estar involucradas en la entrega irregular de Fiat y notarías a finales del 2022.

Y es que, aun cuando los presuntos involucrados son el ex gobernador, el que fuera secretario general, quien fungió como director de notarias y aquellas personas sobre quienes pesa una imputación al estar relacionadas con esa investigación, hasta ahora no se conoce a los ex servidores públicos que citó la Fiscalía, señaló Tania Gisela Contreras López.

La titular de la Consejería Jurídica en la administración estatal, recordó que no solamente los titulares de esas dependencias están involucrados en la asignación de Fiat y notarias, “sino también, los nombres de las personas que acompañaban los expedientes, donde se refiere que la gestión de notarias, responde a colaboraciones que tienen que ver con actividades partidarias y de otra índole, que no es el que debe preponderar en el otorgamiento de un Fiat o patente”, precisó.

Si bien la Fiscalía Anticorrupción hizo del conocimiento del citatorio que envió a personas relacionadas con la entrega de notarías y Fiat, al asistir los abogados autorizados en las carpetas de investigación no se logro identificar el avance, “por eso hemos hecho la petición, de que explique de qué se trato esa comunicación y los servidores públicos a los que citó”.

No hay informes en las carpetas ni avances, lo que se dio a conocer en el comunicado de la Fiscalía no está identificado y se ha pedido al ministerio público que está encargado de las carpetas de investigación que den información y no se nos ha otorgado, sostuvo Contreras López.

De las demás denuncias que en su momento se presentaron ante la Fiscalía, que involucran a ex funcionarios de la anterior administración estatal, reiteró que si bien estaban por liberarse ordenes de aprehensión en su contra, “se ha señalado, pero no hay avance”.

En pocas palabras, expuso que la judicialización sigue en los mismos términos como el avance en las carpetas de investigación.

De los ex funcionarios vinculados a proceso, refirió que se siguen celebrando audiencias, pero que por razones con deficiencias en la notificación o falta de localización de las personas no se han podido celebrar.