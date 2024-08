CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19, (Agencias)

La película mexicana “No negociable”, ha logrado un impacto importante alrededor del mundo, al obtener el título del filme número uno mundial en Netflix.

Hace menos de un mes, esta producción llegó a la plataforma y tan solo tres días después de su estreno superó los siete millones de visualizaciones, una suma que la posicionó en la cima del top 10.

“Son proyectos que no tienen una intención más allá de entretener, pero esto es una gran sorpresa para el equipo, porque lo pasó es un fenómeno inexplicable”, expresó el actor Leonardo Ortizgris, quien interpreta a “cordero”.

Añadió que “las plataformas y la industria son tan cambiantes que no hay claves para saber qué es lo que va a funcionar o no y esto es realmente un misterio. Las cifras las considero inabarcables, no tengo una idea clara de lo que representa”.

Leonardo dijo que le sorprende “a cuántas culturas ha impactado y siento que eso se debe a que esta historia es universal y que personas de Turquía, Finlandia, República Checa, otros países de Europa y Asia la han visto justo por eso”.

Actualmente, el actor se encuentra en España, donde ensaya “Mesa redonda”, una puesta en escena que levantará el telón para octubre. Mientras los ensayos transcurren, espera por el estreno de “México 86”, la nueva película del cineasta guatemalteco César Díaz.