Gimnasta tamaulipeca denuncia injusticias

Por: Jonathan Uribe

Cd. Victoria, Tam.- La gimnasta tamaulipeca, Mariana Zorrilla, denunció mediante sus redes sociales una serie de injusticias hacia su persona.

Mariana Zorrilla es una deportista originaria del estado de Tamaulipas, iniciando en esta disciplina desde los ocho años de edad, practicando y entrenando cinco horas diarias en las instalaciones deportivas del Gobierno del Estado, al cual representa desde hace 13 años.

Le han retirado su beca

La joven Mariana Zorrilla mencionó que le fue retirada su beca, además de que se ha quedado sin entrenador, e incluso se le negó el acceso en horario de entrenamiento, por lo que tuvo que acudir a entrenar completamente sola.

A través de sus redes sociales la gimnasta compartió que el día de ayer al finalizar su entrenamiento se le informó que ya no tendría acceso a las instalaciones, por lo que ya no podrá entrenar, agregando que no se le informó del motivo ni le fue enviado ningún oficio con la notificación de este hecho.

Pide apoyo

Por último, Mariana pidió el apoyo para que se le haga justicia y así poder seguir entrenando y participando en las diferentes competencias tanto nacionales como internacionales, representando a México.

