Mujer ingresa a jaula de tigre para molestarlo, la buscan

Una mujer estuvo a punto de provocar una tragedia en el zoológico Cohanzick de Nueva Jersey al molestar imprudentemente a un tigre siberiano.

En un video compartido por el Departamento de Policía de Bridgeton, se observa a la mujer metiendo la mano en la jaula del tigre, golpeándolo, y finalmente entrando en el recinto, lo que casi resulta en un ataque del animal.

El tigre siberiano, después de olfatear a la mujer, intentó morder su mano, pero ella logró retirarla a tiempo.

La mujer permaneció inmóvil por un momento, antes de retirarse del recinto.

La policía emitió un comunicado señalando el riesgo de estas acciones, que no solo ponen en peligro a los visitantes, sino también a los animales, quienes podrían ser sacrificados si atacan a una persona.

Police in New Jersey are searching for a woman who climbed into a tiger enclosure at the Cohanzick Zoo in Bridgeton. She went over the wooden fence and began "enticing the tiger," police said, putting her hand through the wire enclosure. pic.twitter.com/nzZNm721DW

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 21, 2024