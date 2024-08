Mesero explota y regresa propina de 36 pesos

Que la propina sea obligatoria ha generado un debate constante, ya que hay quienes creen firmemente que este extra se gana por el buen servicio, mientras que hay quienes aseguran que debe de ser obligatoria y la justificación son los bajos sueldos para los meseros.

Fue así como un usuario de TikTok generó controversia al publicar un video en el que exhibe la poca propina que recibió y dio sus motivos, los cuales desataron un debate en redes sociales.

¿De cuánto fue la cuenta de la que recibió 36 pesos de propina?

Fue un supuesto mesero, quien a través de la cuenta @el.tio.padrino4 denunció haber recibido muy poca propina, por lo que decidió regresársela a los comensales y explicó sus razones.

Me dieron 36 pesos y se las devolví, una cuenta de más de 1,200 pesos amigos, 1,200 pesos me dieron nada más 36 pesos. En cuanto vi que me dejaron esa cantidad de dinero lo agarré, se los llevé y se los entregué en la mano, yo no quiero ese dinero»

Fue en un video de como más de dos minutos en el que argumentó que regresó la propina porque le pareció muy poco haber recibido únicamente 36 pesos, ya que considera que si tienen dinero para pagar una cuenta de 1,200 pesos, tienen dinero para dejar más propina.

@el.tio.padrino4 Devolvio 36 pesos de propina por que le parecia poco ♬ sonido original – El Tio Padrino