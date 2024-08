Luna Bella presume las escrituras de su primer terreno tras escándalo en el Metro de CDMX

Luna Bella se volvió tendencia en julio pasado debido a un video explícito que grabó en el Metro de la Ciudad de México, el cual se viralizó y provocó enojo tras haber sostenido relaciones sexuales en compañía de dos hombres.

Pero a pesar de la cancelación de redes sociales de la modelo de OnlyFans, recientemente anunció un logro más en su vida, luego de haber sido juzgada por la forma en que se gana la vida y que sus actos no tuvieran repercusiones.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la creadora de contenido compartió con sus seguidores que ya tiene en sus manos las escrituras de su primer terreno, esto a poco más de un mes de haber sido tendencia durante varios días por el video en el Metro de la CDMX.

Mediante Telegram, Luna Bella emitió su postura sobre una de sus polémicas más grandes, el video en el Metro de la CDMX en donde tuvo relaciones sexuales con dos hombres al mismo tiempo enfrente de usuarios de dicho transporte público.

Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres, mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños»