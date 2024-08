“Hemos mejorado el coche, salir quinto es buen resultado”, afirma Checo Pérez

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) aseguró este sábado, luego de terminar quinto en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, que han mejorado el coche tras “algunos problemas” y que el quinto puesto es “un buen resultado”.

“Podemos luchar a partir de ahí con la gente que tenemos delante. El objetivo para el domingo será recuperar algunas posiciones en la salida y asegurarnos un buen resultado”, explicó el mexicano.

A front row start for Max in his home race tomorrow 👏

Both Bulls fighting from strong positions 💪

Result 🏁 NOR, Max, PIA, RUS, Checo, LEC, ALO, ALB, STR, GAS pic.twitter.com/10hhQfq9RI

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 24, 2024