Checo Pérez reconoce que hay problemas con su monoplaza

Tras terminar sexto en el GP de Países Bajos, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) explicó que sufrió mucho por la degradación de los neumáticos de su monoplaza, no obstante incidió en que ahora entienden lo que ocurre con el mismo.

Today we simply lacked some pace, but hopefully Monza will be different. See you in few days! 👍💪

Hoy simplemente nos faltó algo de ritmo, pero esperemos que Monza sea diferente. ¡Nos vemos en unos días! 👍💪#SP11 pic.twitter.com/J59Mc3tDJj

