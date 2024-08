Estrenos de fin de mes

STAFF ED

Estamos en la última semana del mes de agosto, en estos próximos días tenemos varios estrenos relevantes en las plataformas de streaming. Para arrancar la semana con novedades, te compartimos estas recomendaciones.

1.- THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER – TEMPORADA 2

DISPONIBLE EN PRIME VIDEO (29 DE AGOSTO)

Esta serie, basada en los libros de J.R.R. Tolkien, presenta las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la Tierra Media y se sitúa miles de años antes de los acontecimientos en “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”. En la segunda temporada, Sauron ha regresado, decidido a recuperar su fuerza y supervisar la creación de los Anillos del Poder, que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media.

2.- CIUDAD DE DIOS: LA LUCHA NO PARA

DISPONIBLE EN MAX

La trama de esta película se desarrolla en 2004, dos décadas después de los acontecimientos de la película, cuando la liberación de un joven narcotraficante que estaba en prisión desata de nueva cuenta el caos en la favela Ciudad de Deus.

3.- ONLY MURDERS IN THE BUILDING – TEMPORADA 4

DISPONIBLE EN DISNEY+ (27 AGOSTO)

Esta serie cómica de misterio y asesinatos sigue a tres extraños que comparten una obsesión con los crímenes reales. En la cuarta temporada, este trío lidiará con los impactantes eventos del final de la tercera temporada cuando Sazz Pataki, amiga de unos de ellos, fue atacada.

4.- PRÍNCIPES SALVAJES

DISPONIBLE EN NETFLIX (28 DE AGOSTO)

Esta película mexicana, que cuenta con una participación especial de Alfonso Herrera, sigue la historia de un grupo de adolescentes adinerados que se aprovechan de su estatus para cometer crímenes cada vez más graves. Sin embargo, lejos de enfrentar ellos las consecuencias de sus actos, los afectados son los más vulnerables.