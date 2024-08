Fallece Sven-Göran Eriksson, entrenador de Inglaterra y México

Staff Ed.-

El entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, conocido como «Svennis», falleció a los 76 años tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas.

Murió en su hogar, rodeado de su familia, según informó su agente Bo Gustavsson.

Eriksson tuvo una destacada trayectoria como entrenador, comenzando en Suecia y alcanzando reconocimiento internacional.

Ganó la liga y la Copa de la UEFA con el Gotemburgo antes de pasar al Benfica, donde ganó tres ligas.

Posteriormente, entrenó en Italia con equipos como la Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, consiguiendo una liga, varias copas y otra UEFA.

Además, fue el primer entrenador no británico en dirigir la selección de Inglaterra y también lideró a las selecciones de México, Costa de Marfil y Filipinas.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76.

Our thoughts are with his family and friends at this time.

Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ❤️ pic.twitter.com/aLtqWAG8K4

— England (@England) August 26, 2024