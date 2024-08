Abuelita salta de paracaídas para celebrar sus 102 años

Staff Ed.-

Manette Baillie, una mujer británica de 102 años, celebró su cumpleaños lanzándose en paracaídas desde una altura de 2,133 metros en el Aeródromo de Suffolk, Inglaterra.

Con este salto, no solo disfrutó de una experiencia única, sino que también estableció un nuevo récord como la paracaidista más longeva del Reino Unido.

En videos compartidos en redes sociales, Baillie mostró una determinación admirable mientras se dirigía al avión, animada por su equipo.

Durante el salto, la cámara capturó su emoción y satisfacción mientras caía libremente por el cielo, disfrutando del paisaje desde las alturas.

🪂 102-year-old British woman Manette Baillie celebrated her birthday by skydiving over Suffolk, England pic.twitter.com/nkAaALqGSc

— Reuters (@Reuters) August 26, 2024