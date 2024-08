Celebra AMLO que TEPJF valide mayoría calificada de 4T en Cámara de Diputados

Ciudad de México, agosto 29.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya validado este miércoles la mayoría calificada que tendrán Morena y partidos aliados en la próxima Cámara de Diputados.

López Obrador apuntó que todo va marchando bien y que se respeta la decisión de los ciudadanos realizada en los comicios del 2 de junio.

Todo marcha bien

Señaló que todo va marchando bien, se va cumpliendo la voluntad de los ciudadanos expresada en la elección y en el marco de las normas, lo que establece la Constitución, lo que establece la ley de la materia.

Destacó que hay que tomar en consideración que hubo una elección democrática, participó la gente, no hubo ningún problema, solo cuestiones mínimas.

“Estamos hablando de millones de mexicanos que fueron a votar libremente, eso es la democracia y decidieron a favor de la candidata Claudia Sheinbaum, y luego también, en el caso de los senadores”, afirmó.

El mandatario mexicano señaló que esto no se veía en siglos en el país: “me van a decir que no es cierto, pero nosotros luchamos muchísimo por hacer valer la democracia”.

Confirma TEPJF mayoría calificada

La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en la previa la mayoría calificada que tendrán Morena y aliados en la próxima Cámara de Diputados.

Por mayoría de votos el TEPJF avaló, cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto que confirma el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputados federales que resolvió el pasado viernes y que le da la mayoría calificada a los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en la Cámara baja.

El TEPJF reportó haber recibido un total de ocho mil 662 recursos de impugnación contra el reparto de los 200 legisladores de elección proporcional en el Congreso.

El magistrado Felipe de la Mata defendió su proyecto y aseguró que este “no solo es respetuoso de la Constitución, también es razonable en términos democráticos y es fiel a los precedentes de este Tribunal Electoral”.

“Puede o no gustar, pero esa es la realidad que se escribió el 2 de junio. A este Tribunal Electoral no le queda más que hacerla valer, pues esa es su función institucional, aunque pueda llegar a incomodar o no sea del todo comprendida”, apuntó.

Mónica Soto, presidenta del TEPJF, denunció que fueron víctimas de presiones y amenazas, y apuntó que sin miedo a la crítica ni la exhibición resolverían las impugnaciones conforme a la Constitución.

“Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir”, dijo.

Indicó que sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”.

