Sería reprobable comprar diputados de otros partidos: Zertuche

Por Alfredo Guevara

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sería reprobable “comprar” legisladores de otros partidos políticos, teniendo la mayoría legislativa en el Congreso local, consideró Armando Zertuche Zuani.

El diputado local de Morena convino en que si hay una sumatoria voluntaria de otros legisladores, sería como parte de una expresión directa del interesado para sacar adelante las iniciativas propuestas, al exponer que “en el Congreso local, los legisladores representan al pueblo, no al partido”.

Señaló que los próximos integrantes del Congreso local, la que entra en funciones a partir del uno de octubre, no responderá a liderazgos regionales, ni imposiciones de alcaldes como sucedió a inicios de la 65 legislatura de Tamaulipas.

“Dentro de las circunstancias adversas que nos tocó al inicio de esta legislatura, no solo era el tema del ejecutivo contrario, sino que al interior de Morena existía fracción de unos ocho alcaldes de morena, que habían impulsado a sus diputados en sus distritos”, señaló.

Y si bien nunca hubo un conflicto profundo, sí teníamos en claro que los diputados estaban más enfocados en defender causas y posturas de sus alcaldes, añadió.

Zertuche Zuani descartó la posibilidad de que en la 66 legislatura del Congreso de Tamaulipas se vuelva a presentar el “chapulineo” de diputados de Morena al Partido Acción Nacional (PAN) o viceversa como sucedió en el Congreso local.

“Por las condiciones en que se logra la mayoría se vería mal, si hay suma voluntaria, seria expresión directa del interesado, no es la dinámica de andar comprando, seria reprobable, si buscaríamos alianzas en votaciones como las hemos recibido de Movimiento Ciudadano, del Revolucionario Institucional e incluso del PAN apoyando iniciativas de Morena, porque re los legisladores presentan al pueblo, no necesariamente al partido”, precisó.

Dijo ser respetuoso de las expresiones del presidente del PAN Luis René Cantú Galván, quien adelantó andar en la búsqueda de sumar diputados de otras fracciones para integrarlas al Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

“Para nosotros (Morena), sería reprobable teniendo la mayoría”, sostuvo.