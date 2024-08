CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30, (Agencias)

Wendy Guevara pronto preparará sus maletas, pues la famosa dio a conocer que próximamente estará viajando a Sudamérica, ampliando la lista de lugares que ha tenido la fortuna de conocer.

Por medio de una transmisión en vivo, Wendy compartió algunos detalles respecto a sus planes para los próximos meses, pues aún con todos los compromisos que en México ya tiene, se suman más proyectos a su carga de trabajo.

La originaria de León, Guanajuato conocerá el país de la fiesta y la samba, pues en noviembre de este 2024 tomará un vuelo directo a Brasil para continuar con la grabación de su serie “Wendy: Perdida pero Famosa”.

“Que le digo a Nico, este, Nico, me voy a ir en noviembre a lo mejor a hacer Wendy Perdida pero Famosa en Brasil. ‘Hay me vas a dejar solo’, dijo Nico, le dije pues sí, pues me tengo que ir” platicó la influencer a sus millones de fans.

En los comentarios, los seguidores de la famosa externaron su preocupación, debido a que tiempo atrás se dio a conocer que Nicola Porcella padece depresión, por lo que la amistad y compañía de Wendy se han vuelto muy importante para él.

Por otro lado, Wendy comentó que ya está ansiosa de regresar a su ciudad, pues debido a todo el trabajo que hay en torno a “La Casa de los Famosos” México, donde participa como panelista, ha visitado poco a su familia y amigas.