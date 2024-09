Claudia Sheinbaum promete cuidar el legado de López Obrador

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, realizó un recuento de los acontecimientos más importantes que vivió en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurándole que cuidará de su legado.

“Cuidaremos su gran legado”

Sheinbaum publicó una parte de la carta que leyó al presidente el día que fue designada como candidata presidencial y el presidente le entregó un bastón de mando para transferirle la dirigencia de La Cuarta Transformación.

“Usted querido presidente, es un referente ético y moral que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarse frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga […] Sepa querido presidente que siempre tendrá nuestro apoyo y cuidaremos su gran legado y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia”, publicó Sheinbaum en redes sociales.

En el texto hizo hincapié en cómo desde los primeros años de este siglo comenzaron a laborar juntos, hechos que fortalecieron su relación.

“Es un honor haber caminado junto a usted cuando fue jefe de Gobierno, cuando lo desaforaron, cuando hicieron el fraude de 2006, con el gobierno legítimo, cuando luchamos por la defensa del petróleo con las adelitas […] Cuando se formó Morena como asociación civil, cuando se formó como Partido, cuando la lucha contra la reforma energética del 2013, en el triunfo de 2018, como jefa de Gobierno y usted como presidente, es un honor haber caminado junto a usted en aquella histórica marcha del 27 de noviembre de 2022 y es un honor, recibir de sus manos este bastón de mando”, expuso la presidenta electa.