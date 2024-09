Se reencuentra Gomita con Cecilia Galliano al salir de La Casa de los Famosos México

Cd. de México.- Este domingo Araceli Ordaz, conocida popularmente como ‘Gomita’, fue la sexta eliminada del reality show en el que participan varios famosos. Pero lo que realmente acaparó la atención fue su reencuentro entre la conductora Cecilia Galliano con Gomita, con quien tuvo una polémica hace diez años en el programa Sabadazo.

Momentos antes de que ‘Gomita’ era la concursante con menos votos entre sus compañeros, en la Pre Gala, Cecilia Galliano lució un impresionante vestido decorado con pedrería y un enorme anillo.

Detalle que no pasó desapercibido para la audiencia, quen recordaron el escándalo cuando Galliano acusó a Gomita y su hermano Lapizito de haber robado su anillo de compromiso durante una emisión de Sabadazo, programa en el que trabajaron por varios años.

Se reencuentran ‘Gomita’ y Cecilia Galliano

Al salir «Gomita» del reality show no solo fue el fin de su participación, sino también el inicio de una reconciliación con Cecilia Galliano. Ambas conductoras dejaron atrás las tensiones del pasado. Galliano, acompañada por Mauricio Garza, recibió a Gomita con un cálido abrazo y palabras de aliento, mostrando que las viejas rencillas habían sido superadas.

«Ha llegado el momento de recibir a nuestra sexta eliminada, así que bienvenida a esta Post Gala, Gomita… ¿Qué pasó? Tantos años… Respira tranquila… Te vinieron a echar porras», dijo Galliano.

Este gesto de cordialidad sorprendió a muchos, especialmente considerando que en el pasado, Galliano había acusado a Gomita y a su hermano de robar su anillo de compromiso, un escándalo que generó una gran controversia en el programa en el que trabajaron.

Cecilia Galliano aconseja a Gomita

Cecilia Galliano aprovechó el momento para ofrecer un consejo a «Gomita» sobre cómo enfrentar las situaciones difíciles que había experimentado durante su estancia en el reality show. Galliano le recordó la importancia de no quedarse callada ante las injusticias y de siempre defender su verdad.

“Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas, desde muy chiquitas. Nunca te quedes callada con nada, nunca, y menos con la historia que tienes. Sea en el juego que estés, estés con quien estés, tu verdad siempre debe de ir por delante y si tú sabes que has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, tanto tú como tu mamá, nunca te quedes callada, aunque te tengan que sacar de ahí, no importa, vas a ganar siempre más”, expresó Galliano.

Araceli Ordaz, entre lágrimas, agradeció las palabras de Galliano, admitió que en ocasiones se había quedado callada por miedo, pero que siempre había luchado por defender lo que consideraba correcto.

“Gracias. A veces, por miedo, uno se aguanta más y aguanta vara, pero sí había cosas que yo decía: esto no va, esto tampoco se debe de decir, y de hecho llegué a decirle en una ocasión a Adrián Marcelo que no se hablaba de los cuerpos ajenos. También le dije que no me gustó la expresión que tuvo Agustín sobre las estrías de Briggitte, y a veces pensaba: ‘entonces no me voy a encuerar para que no me vean’”, compartió Gomita.

Por su lado Cecilia Galliano expresó que le hubiera gustado que Gomita continuara en la competencia, destacando su talento para la comedia y su capacidad para hacer reír a la gente.

☀️ También te puede interesar: