Tim Burton recibe su estrella en el Paseo de la Fama

El director de cine estadounidense Tim Burton fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por los actores de su última película, ‘Beetlejuice Beetlejuice’.

Llega al Paseo de la Fama

El cineasta de 66 años, destapó la estrella número 2 mil 788 ante cientos de seguidores, quienes se reunieron frente a ‘Hollywood Toys & Costumes’, una conocida de tienda de artículos de Halloween, donde se decidió inmortalizar su nombre.

Tim Burton’s star is revealed on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/wxrWvt5aTS pic.twitter.com/ClKngp3LlB — Variety (@Variety) September 3, 2024



“Cuando descubrí que estaría aquí (la estrella) casi me pongo a llorar porque he estado viniendo aquí desde que era un niño pequeño y la tienda no ha cambiado en absoluto”, dijo.

El cineasta estuvo acompañado por los actores Winona Ryder y Michael Keaton, quienes protagonizan la cinta ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela de la exitosa película ‘Beetlejuice’ de 1988 que se estrena este viernes y que cuenta con la participación de Jenna Ortega (‘Wednesday’) y de su pareja, Monica Bellucci (‘Maléna’).

Tanto Ryder como Keaton celebraron la creatividad, la originalidad y la contribución de su “gran amigo” al cine.

“Tim tiene una comprensión tan hermosa y única del corazón humano. Conoce el dolor de los incomprendidos, los raros e inusuales. No solo los entiende, los celebra. Ya sean marginados, bichos raros, aterradores o divertidos, les da profundidad, humor y siempre cierta caballerosidad, y les da su dignidad”, dijo Ryder en un discurso durante la ceremonia.