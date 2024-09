Tras la polémica por la inesperada salida de Adrián Marcelo de La Casa de Los Famosos, las reacciones de amigos del conductor y ex participantes del reality no se han hecho esperar, y aunque las razones que llevaron a la producción y al propio Marcelo a tomar esa decisión no se han revelado, internautas ya especulan que pudo haber sido por la conducta machista y misógina del participante.

Incluso, importantes marcas como Unilever y sus filiales, Knorr, Helados Holanda y Rexona retiraron su patrocinio del concurso asegurando que las opiniones de los participantes no corresponden a las de la empresa, las interrogantes siguen surgiendo sin que Adrián Marcelo o su equipo se hayan pronunciado al respecto, hasta el momento.

Mi mejor amigo, mi ejemplo, mi roomie, mi hermano, mi Bubu, te amo por siempre, carnal 🧡 @adrianm10 pic.twitter.com/hEm5yaNnim — Rich (@EnanoM7) September 3, 2024

Sin embargo, hay quienes ya hablaron y manifestaron su apoyo para el conductor, entre ellos su hermano menor Ricardo Moreno, quien a través de sus redes sociales envió un contundente y amenazante mensaje contra los enemigos del ex participante del reality y en donde advirtió que lo mejor está por venir.

¿Qué dijo el hermano de Adrián Marcelo?

Ricardo Moreno no pudo contener el enojo que le provocó la repentina salida de su hermano de La Casa de los Famosos durante la madrugada de este miércoles, y en tono amenazante lanzó una fuerte advertencia en donde también se burló de Gala Montes y Arath de la Torre.

El nutriólogo regiomontano causó sensación al anunciar que planea tomar represalias por haber forzado al expresentador de TV y empresario a abandonar el reality show de Televisa e incluso arremetió contra el programa, la televisora y los concursantes.