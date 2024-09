Logran productores del norte recibir apoyo en efectivo

Por Alfredo Guevara

Por espacio de más de 90 minutos (hora y media), poco más de 50 productores de sorgo y maíz en municipios del norte y valle de San Fernando se apoderaron de las puertas de palacio de gobierno y no permitieron el acceso a los trabajadores ni particulares.

Lo anterior fue suficiente para que la mecánica operativa para la dispersión de los 270 millones de pesos se modificara y además de entregar en especie diésel y semilla para el cultivo, se incluyera el apoyo económico en efectivo para quienes así lo solicitaran, confirmó Antonio Varela Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Estimó que para la próxima semana se establecerá la nueva mecánica operativa, la que además de contemplar la entrega en especie de diésel y semilla, incorporará la nueva demanda de los campesinos, consistente en dinero en efectivo.

De acuerdo al padrón que manejan las organizaciones del norte del Estado y valle de San Fernando, podrían ser beneficiados en la dispersión de los 270 millones de pesos alrededor de 33 mil campesinos dedicados a la siembra de sorgo y maíz.

“En el transcurso de la próxima semana daremos a conocer la nueva convocatoria, una vez que se modifique la mecánica operativa que incorporará la entrega de dinero en efectivo a los productores que así lo soliciten”, sostuvo.

Recordó que de acuerdo al programa de apoyo del gobierno para los productores en el 2023, alrededor de diez mil se registraron, de los cuales nueve mil obtuvieron alrededor de 200 pesos por cada uno de ellos.

Sin embargo, no se aventuró a decir si cada uno de los campesinos recibirían alrededor de ocho mil pesos en esta ocasión, tomándose en cuenta que la mayoría de los productores prefieren recibir diésel y semilla en apoyo directo al cultivo.

Los poco más de 50 campesinos arribaron a la plaza que se ubica frente a palacio de gobierno, donde plantearon que la entrega de los 270 millones de pesos fuera en efectivo y no en especie.

Después de dialogar con el subsecretario Tomás Gloria Requena y el de Desarrollo Rural Varela Flores, acordaron incorporar el apoyo en efectivo para quienes así lo deseen y los que no, en semilla y diésel.

Como acto de buena voluntad, los campesinos fueron invitados a comer por los servidores públicos, tras haber llegado a un nuevo acuerdo.