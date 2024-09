Protestan productores por retiro de apoyos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para exigir que los apoyos que se les van a dar sea en efectivo y no con diesel o fertilizantes, productores de la Unión de Ejidos Productores Agropecuarios Pesqueros del Valle de San Fernando se manifestaron esta mañana en la Plaza Juárez para buscar un encuentro con el Gobernador y/o funcionarios de la administración estatal.

Exponen inconformidad, ante retiro de apoyos

“Nos hemos reunido aquí de varios municipios, venimos para exponer al Gobierno del Estado una inconformidad que tenemos, porque han sacado el apoyo mencionado pero de un sistema que no nos beneficia, no nos ayuda”, declaró Antonio Meza Vidauri, presidente de la Uepap.

“Queremos ver la forma de que esto se vea de otra manera, queremos que salga efectivo porque la gente debe trillas, tiene que arreglar equipos para trabajar y necesitamos el efectivo, se necesita”, manifestó Meza Vidauri ante los alrededor de 40 productores agropecuarios.

“Esta manifestación es para tratar de llegar un acuerdo con el Gobernador si es posible, si no aquí nos vamos a plantar hasta que nos dé una respuesta, una solución”, advirtió.

Sobre la posibilidad de que sigan llevando a cabo bloqueos carreteros o de puentes internacionales, tras señalar que hay gente de todas partes de la frontera, el Presidente de la Uepap añadió; “depende de lo que el Gobernador nos solucione, depende de ahí, si él considera que podemos hacer algo a lo que nosotros queremos nosotros estamos dispuestos a hacerlo con él pero depende de ellos, nosotros no podemos anticipar eso porque depende de la respuesta que nos den”.

Cabe señalar que Meza Vidauri mencionó que se encuentran productores agrícolas de Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, San Fernando, “todos los municipios que se siembra aquí hay gente que los viene representando”.

Piden audiencia con el Gobernador

Por último, a su llegada a Palacio de Gobierno, manifestó; “vamos a tratar de hablar con el Gobernador o alguien que participe por parte de él para ver qué podemos hacer”.

Los productores agrícolas mencionaron que si bien han caído 18, 20 pulgadas de agua por las lluvias realmente no cayó nada porque las tierras no se han movido.

“Se han trabajado fuera de tiempo, ahorita tenemos el ciclo presente primavera verano para tener una esperanza, poder sembrar maíz y no se ha sembrado porque no hay apoyo uno para el combustible, para la semilla, no hay créditos no hay nada, definitivamente el campo se está atrasando, se está yendo al pozo y por eso estamos aquí para poder rescatarlo, que nos den ese recurso en forma económica y no vamos a quitar el dedo del renglón

Además, señalaron que la gestión permanente por los mil millones de pesos que ofreció el Gobierno federal sigue en pie.

“Ya estamos a unos pasos del tiempo de transición y vamos a seguir haciendo presión, gestionando y buscando el apoyo de los mil millones de pesos.

Por último adelantaron que buscarán un encuentro con los diputados federales electos para presentar unas propuestas de los productores y poder establecer alguna iniciativa para rescatar al campo.

