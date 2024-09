Revelan nominados al Balón de Oro, Messi y Cristiano quedan fuera

La lista de 30 aspirantes al Balón de Oro, desvelada este miércoles en la televisión del diario francés L’Équipe, no incluye al argentino Lionel Messi, vigente ganador de este galardón, ni al astro portugués Cristiano Ronaldo, las dos últimas figuras del futbol a nivel mundial

Los jugadores de España, Dani Carvajal, Alejandro Grimaldo, Dani Olmo, Rodri, Nico Williams y Lamine Yamal, campeones de la Eurocopa, y del Real Madrid, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Federico Valverde, vencedores de la última Champions League, destacan por, su parte, en la lista de candidatos.

Messi, que el año pasado se llevó la pelota dorada por octava ocasión, todo un récord en su carrera, queda fuera de la carrera por la obtención del galardón individual más prestigioso del futbol, que es concedido mediante la votación de un jurado de periodistas que representan a las 100 primeras naciones de la clasificación FIFA.

