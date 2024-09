Staff Ed.-

Este miércoles, un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, generó pánico y dejó varias víctimas.

Aunque se desconoce el número exacto y el estado de los afectados, la policía logró detener a un sospechoso.

Los heridos fueron trasladados a un hospital local.

Imágenes mostraron la evacuación de miles de estudiantes, con numerosas ambulancias, policías, y un helicóptero médico en la zona.

Las autoridades locales, estatales y federales, incluyendo al gobernador Brian P. Kemp, movilizaron todos los recursos disponibles para responder al incidente.

#HappeningNow shooting at Apalachee High School in Barrow Co. GA. Hearing reports of injuries. pic.twitter.com/t4xgv8Ibaq

— DAP (insert blue check here) (@Deetroit_Dave) September 4, 2024