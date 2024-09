Doña Lety reaparece y habla de su supuesto secuestro

Hace poco, Doña Lety, una conocida creadora de contenido en redes sociales, volvió a estar en el centro de la atención tras un presunto secuestro del que fue rescatada. Lo que sorprendió a muchos fue que el principal sospechoso de este crimen es el mismo individuo que la ayudó a alcanzar la fama, Jaime ‘N’.

La historia ha generado un gran interés en redes sociales, donde usuarios aún se preguntan cómo es que Doña Lety terminó secuestrada y cómo es que ocurrió su rescate.

El caso comenzó a hacerse viral cuando se difundieron imágenes de Doña Lety caminando junto a agentes de seguridad que la habrían rescatado. Estas imágenes confirmaron los rumores de que la creadora de contenido había estado privada de su libertad.

La noticia impactó a muchos, ya que los videos que la hicieron famosa en TikTok mostraban a una mujer divertida, ofreciendo consejos de amor y compartiendo su particular sentido del humor.

En un video que circula en redes sociales, se ve a Doña Lety bajando de una camioneta en compañía de dos policías después de haberla rescatado de su secuestro.

Poco después un reportero se acerca a ella para que le dé unas declaraciones y le cuente cómo se siente.

«Yo me siento muy mal mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? por favor», dijo.