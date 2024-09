‘El Mayo’ Zambada acepta que lo trasladen a Nueva York

Ismael El Mayo Zambada cambió de opinión y aceptó ser trasladado a Nueva York para ser juzgado primero allí, donde es requerido por la Corte de Brooklyn por diversos cargos por narcotráfico, por lo que ya comenzaron los procedimientos para llevar al cofundador del cártel de Sinaloa y presentarlo ante las autoridades en dicho estado.

El líder y cofundador del cártel de Sinaloa se había opuesto a esta opción e incluso su defensa logró que la jueza Kathleen Cardone rechazara que fuera trasladado tras haber interpuesto un recurso.

“La Corte de Distrito Este de Nueva York ha iniciado el proceso para transportar al acusado de la Corte de Distrito Oeste de Texas a la CDENY tras una orden judicial. El acusado no objeta el ser transferido a la CDENY tras esta orden”, se indica en la notificación de la fiscalía estadunidense hoy 5 de septiembre.

Sin embargo, aún falta que la jueza Kathleen Cardone dé el visto bueno, luego de que ayer rechazó la petición del Departamento de Justicia para que el capo mexicano fuera trasladado a Nueva York desde Texas, en donde actualmente permanece preso tras ser capturado el pasado 25 de julio en Estados Unidos tras ser traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de su socio Joaquín El Chapo Guzmán.

“El acusado, sin embargo, notificó al gobierno que ya no se opone a ser transferido y no se opone a ser transferido a la CDENY por orden judicial”, puntualizó la fiscalía, quien dejó claro que la defensa de El Mayo no se opone a la transferencia del capo.

Desde el pasado 15 de agosto la fiscalía estadunidense había presentado su intención para trasladar a El Mayo Zambada a la Corte de Brooklyn, en donde El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico, pero el cofundador del cártel de Sinaloa se había opuesto a ser trasladado.

Tras su captura, El Mayo Zambada ha enfrentado dos audiencias iniciales ante autoridades estadunidenses en Texas. Tras la primera de ellas su abogado hizo una revelación alarmante al asegurar que su cliente no se había entregado y por lo tanto no había acuerdo, sino que el líder del cártel de Sinaloa fue secuestrado en México por el hijo de El Chapo y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.