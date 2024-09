Desahoga Ietam procedimientos especiales sancionadores

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- A reserva de resoluciones que emitan las instancias jurisdiccionales, el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), prácticamente terminó por desahogar los procedimientos sancionadores especiales (PES) que se integraron, derivado de conductas registradas por partidos o actores políticos durante la elección de alcaldes y diputados locales.

La presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, Marcia Laura Garza Robles, estableció que aun cuando solamente dos cargos de elección popular se eligieron en este 2024, (alcaldes y diputados locales), comparativamente con la contienda de gobernador en el 2022, se presentaron menos denuncias o presuntas irregularidades.

Citó que tan solo en la elección concurrente de este año, el Consejo General del Ietam resolvió alrededor de 160 quejas relacionadas con la contienda de alcaldes y diputados locales, no obstante a que se mantiene la cadena impugnativa ante las instancias jurisdiccionales.

“Hay casos que están por resolver el Tribunal Electoral del Estado o bien, la Sala Regional Monterrey, el proceso sigue abierto mientras no exista sentencia de estos medios de impugnación, pero todas las que llegaron al Instituto se atendieron y resolvieron conforme a la normativa electoral”, aseveró.

Estableció que la mayoría de las quejas o denuncias tuvieron que ver con el presunto desvío de recursos públicos o actos considerados como anticipados de campaña, sobre todo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Declaró que aun cuando no se comprobaron la mayoría de las acusaciones entre unos y otros partidos al calor de la contienda constitucional, el Consejo General del Ietam impuso sanciones que fueron desde una simple amonestación pública o privada, hasta multas económicas, sobre todo, cuando hubo reincidencia o no acataron el ordenamiento de la autoridad electoral.

En la contienda de gobernador, se registraron alrededor de 200 quejas, pese a que solamente un cargo de elección popular estuvo en disputa.

Y si bien en este año fue de alcaldes y diputados locales, la cantidad de quejas y denuncias fue menor, al presentarse alrededor de 160.