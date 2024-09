Eugenio Derbez despotrica irónicamente contra ‘LCDLFM 2′

“Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Pues hay que saber, que si Mayito bailó el gallinazo, que si no va, que si Adrián Marcelo dijo del otro…” dijo.

Asimismo, con su característico sentido del humor, Derbez mencionó que no le ha puesto mucha atención al programa porque estaba enfocado en cosas menores como el contexto político del país.

“Es culpa mía porque he estado distraído. Que si la Reforma Judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo… pendejadas que me tienen distraído. Me tengo que informar mejor”, puntualizó.