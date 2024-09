“No echar lonche al hombre es violencia de género», afirma diputado de Morena

Patricia Azuara

En la era de la igualdad, para el diputado de MORENA, Marte Ruiz, no hacerle lonche al marido o no atenderlo sexualmente cuando él lo disponga, es considerado “micro violencia”.

El legislador minimizó y comparó la violencia verbal hacia las mujeres con la justificación del “dolor de cabeza” para no acceder a cumplir con las obligaciones sexuales.

Además, refirió, que el no hacerle de comer al marido o mandarle almuerzo para el trabajo, también debe estar considerado como un tipo de violencia de género.

“Porque si vamos de la situación de igualdad en el sentido de qué la mujer se siente violentada por el simple hecho de qué el hombre le levante la voz, de la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre si no hace lonche se puede decir que es micro situación de violencia”.

“De la misma manera, si no comparte la noche con él es decir que le duele la cabeza y no quiere tener una relación sexual. También es una micro violencia porque no está cediendo estar con su pareja”.

Aseguró que en medición a lo que las mujeres refieren en los temas de violencia de género, ésta debería estar considerada en todo tipo de situaciones que afecten a ambos sexos.

Las desatinadas declaraciones del legislador suplente de MORENA, ya hicieron eco. El analista política Oswaldo Rios escribió en su página de oficial de X:

“Este pendej0 se llama Marte Ruiz, es diputado en @CongresoTams

y dice que es “microviolencia” si una mujer no accede a tener relaciones sexuales con su pareja o si no “le echa lonche. ¿Adivine el partido político de este animal?”