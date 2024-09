AMLO entre los más grandes presidentes de México, afirma Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que Andrés Manuel López Obrador se encuentra entre los más grandes presidentes que ha tenido el país.

Lo anterior fue detallado este sábado por Sheinbaum al participar en la inauguración del Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental en Tulum, Quintana Roo.

“Al presidente no le gusta que lo diga porque él admira a muchos presidentes de México, entre ellos, al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador, si no es el mejor, es de los grandes presidentes de la historia de México. Está entre los grandes”, dijo ante el público.

Así mismo, la próxima presidenta de México aseguró que gobernará bajo los principios del Humanismo Mexicano.

“Vamos a gobernar con los principios del Humanismo Mexicano. Digo yo que vamos a dar continuidad, a fortalecer y a avanzar con la Transformación porque se va a mantener también todos los Programas de Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador: la pensión universal a adulto mayor; el apoyo a los jóvenes de preparatoria; el apoyo a ‘Sembrando Vida’; ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’; y además, muy pronto van a ser parte de la Constitución de la República, para que no solo sean Programas de Bienestar, sino derechos sociales del pueblo de México”, destacó.

“Y además, vienen nuevos programas sociales que también, Programas de Bienestar, que también queremos que queden en la Constitución”, aseveró.

“Hoy vengo a comprometerme con ustedes: que no los voy a defraudar, que no voy a traicionar y que nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. Vamos a cuidar el legado del presidente López Obrador; y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, remarcó