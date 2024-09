El comediante Franco Escamilla, en medio de la polémica por comentarios suyos y también en contra de su familia, dio a conocer en redes sociales que su hija Azul tuvo que ser hospitalizada, aunque se desconocen los motivos de lo sucedido.

Mediante su cuenta de X, el nacido en Morelos informó que Azul estuvo en un centro médico especializado pero que ya volvió a casa para continuar con su recuperación; aseguró que se alejó de la red social porque «no traía corazón para andar peleando».

«Familia: Gracias a Dios, Azulita ya está en casa recuperándose. ‘Sorry’ si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando», comenzó escribiendo el cómico que reside en Monterrey.

Agregó un agradecimiento y lanzó una advertencia: «Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no. Se queda el CM en labores de ‘limpieza’ y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo».

Escamilla ha sido señalado por comentarios contra Arath de la Torre y por, supuestamente, apoyar a Adrián Marcelo en medio de la controversia por su salida de La Casa de los Famosos México, que ha estado en conversación los últimos días.

— Franco Escamilla (@franco_esca) September 7, 2024