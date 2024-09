Al menos 14 muertos en accidente de autobús en Yemen

Staff Ed.-

Al menos 14 personas fallecieron este domingo en un accidente de autobús en la provincia de Taizón, en el suroeste de Yemen.

El vehículo se precipitó por una ladera mientras recorría una empinada carretera que une Taiz con Aden, la capital provisional de Yemen.

Entre las víctimas se encuentran mujeres y niños.

Fuentes indicaron que un fallo en los frenos probablemente provocó la pérdida de control del conductor, lo que llevó al autobús a caer por un barranco.

La mayoría de las víctimas fueron expulsadas del vehículo cuando este dio varias vueltas de campana durante la caída.

The death of 16 people, including children and women, as a result of the overturning of a bus carrying passengers in the mountainous road of "Karabat Al-saha" in Al-maqaterah directorate in the southern province of #Taiz. pic.twitter.com/moo7vI07YI

— Yemen Monitor-EN (@YeMonitorEN) September 8, 2024